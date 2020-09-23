Marmaris'te okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine Kovid-19 testi
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Marmaris'te okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine Kovid-19 testi

23.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:05
Marmaris'te okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine Kovid-19 testi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

İŞKUR aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 46 temizlik personeli ile 11 güvenlik personeline hijyen eğitimi verildi.

Bu kişilere, Kovid-19 PCR testi de yapıldı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yaptığı açıklamada, "Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un himayelerinde, sağlıkla ve güvenle eğitime açılan Marmaris bünyesindeki okullarımızla birlikte görevlilerimizi de hazırladık. Personelimiz Kovid-19 testi sonucunda negatif çıkanlar, görevlendirdikleri okullarda çalışmaya başlayacak. Okullarımız sağlıkla ve güvenle çocuklarımıza hazır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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