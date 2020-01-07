Marmaris'te öğrencilere kask dağıtıldı

07.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:24

Marmaris ilçesinde, "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında öğrencilere kask hediye edildi.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki öğrenciler arasında motosiklet kullanımının yoğun olmasından dolayı kask kullanımına dikkati çekmek için gençlere yönelik "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ehliyet sahibi motosiklet kullanan öğrencilere kask dağıtıldı. Öğrencilere ayrıca kask kullanmanın önemini anlatan broşürler verildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede motosiklet kullanım oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

Öğrencilerden kasksız motosiklet kullanmamalarını isteyen Aksoy, bu nedenle proje kapsamında kask hediye ettiklerini dile getirdi.

Etkinlikte, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince öğrencilere yönelik kask kullanımı ile ilgili sunum yapıldı. Motosiklet kazalarından örnekler gösterildi.

Sunumun ardından ilçe protokolü öğrencilere kasklarını hediye etti.

Kaynak: AA