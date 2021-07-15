Marmaris'te narkotikten 'bayram temizliği'
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Marmaris'te narkotikten 'bayram temizliği'

Marmaris'te narkotikten 'bayram temizliği'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bayram öncesi yaptıkları operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu maddesi ele geçirirken, yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bayram öncesi yaptıkları operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu maddesi ele geçirirken, yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, il dışından Marmaris'e uyuşturucu madde getirileceğine dair aldığı istihbaratı değerlendiren Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kentin giriş noktalarında teyakkuza geçti. Otogarda otobüs ile Siirt'ten gelen şüpheli şahıslar S.O. ve N.T.'yi durduran ekipler şahısların üst ve bagajlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira civarında olan 3 farklı paket halinde değişik yerlere saklanan 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Marmaris'te narkotikten 'bayram temizliği'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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