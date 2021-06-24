Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri peş peşe yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri peş peşe yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uzun süreli teknik ve fiziki olarak takip edilen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.Y. ve B.K isimli şahısların müşterek kaldıkları ikametlerinde yapılan aramada, 15 gr Hint kenevir tohumu, satışa hazırlanmış paketler halinde 17gr Met amfetamin,7.30 gr sentetik madde, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. E.Y. ve B.K isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgilere ulaşılan 19 yaşındaki M.K isimli şahsın evinde, boyları 15cm ile 50 cm arasında olan 20 kök Hint keneviri 0,59 gram kokain, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma ve havalandırma düzeneği ve muhtelif tarım ilaçları ele geçirildi., M.K sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Coşkun Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:53:42. #1.14#

title