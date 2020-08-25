Marmaris'te müze gibi halı mağazası
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Marmaris'te müze gibi halı mağazası

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te kadınların 6 ayda dokuduğu el emeği halılar müze görünümlü mağazada sahiplerini bekliyor.

Marmaris'te müze gibi halı mağazası
25.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:23

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te kadınların 6 ayda dokuduğu el emeği halılar müze görünümlü mağazada sahiplerini bekliyor.

Turgut Mahallesi'nde yaşayan kadınların dokuduğu halılar müze gibi bir mağazada satışa sunuluyor. Pandemi dolayısı ile evlerinden çalışan ve ziyaretçi kabul etmeyen kadınların en az 6 ayda dokuduğu el emeği halılar sahiplerini bekliyor. Turizm sayesinde gelişen Turgut Mahallesi'nde, Marmaris çevresindeki en büyük halı satış mağazaları yer alıyor. Yerli ve yabancı turist kafilelerinin gelip, halının dokunuşunun yanı sıra yünün nasıl iplik haline getirilip doğal kök boya ile boyandığını görmek veya su dolu bir kazanın içine atılan kozalardan ipek halıların dokunduğu ipin elde edilişini izlemek mümkün oluyor. Pandemiden dolayı ziyaretçi sayısında düşüş yaşanırken, turistik mahalle eski günlere dönmenin özlemini yaşıyor.

Halı satış mağazasının yetkilisi Tayfun Altıparmak pandemiden önceki hareketli günlere dönmek istediklerini belirterek, "Buradaki halı tezgahları pandemiden önce hem dokuma hem de şov amaçlı kullanılıyordu. Buradaki evlerde yaklaşık 3 bin halı dokuma tezgahımız var. Yörenin kadınları bizim için dokumalar yapıyor, hem kendi insanımıza destek, hem de kendimize kazanç sağlıyoruz. Pandemi döneminin bitmesini tüm dünya gibi bizde istiyoruz " dedi.

"Kadınlar evlerinde dokumaya devam ediyor"

Geçim kaynaklarının neredeyse yüzde 70'ini turizmin oluşturduğu Turgut Mahallesi'nde bulunan mekan da ünlü Milas halılarının yanı sıra ülkenin ve dünyanın ünlü halıları da bulunuyor. Yukarıdan aşağı bırakınca renk değiştiren ipek halılar, kendi motiflerini ekledikleri Sivas halıları da mağazada satışa sunuluyor. 30 yıldır faaliyet gösteren halıcıda bir zamanlar yörenin genç gelinlerinin çeyizleri olan el dokuması halıları da duvarlarda sergileniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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