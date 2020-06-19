Marmaris'te "maske takma zorunluluğu" uyarısı Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında maske takmayanlara yapılan 3 günlük uyarının ardından ceza kesilmeye başlanacak.

Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında maske takmayanlara yapılan 3 günlük uyarının ardından ceza kesilmeye başlanacak.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi kapsamında maske takmanın zorunluluğu ve önemine dikkat çekildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilçede bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin arttırılmasına karar verildi.

Cuma ve hafta sonu denetimlerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilecek ve 22 Haziran'dan itibaren ise maske kuralına uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.

Kaynak: AA