Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Söğüt Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kara yolu ulaşımı olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangında yaklaşık 1 hektar makilik ve kısmen ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangında soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA