Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
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Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti

Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunapark işletmecisini bacağından yaralayarak kaçtı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunapark işletmecisini bacağından yaralayarak kaçtı.

Olay, Marina bölgesindeki lunaparkta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunaparka geldi. Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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