MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, geçen ay lunapark içinde silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli ve onlara yardım yataklık yapmak suçundan gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, geçen ay lunapark içinde silahlı yaralama olayına karışan 2 şüpheli ve onlara yardım yataklık yapmak suçundan gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmaris ilçesinin Sarıana Mahallesi'nde 3 Temmuz Cumartesi günü bir kişi lunaparka girerek, işletmeci U.K. (52) ayağından tabanca ile vurarak kayıplara karıştı. Aradan geçen 16 gün sonra yine lunaparka gelen bir kişi bu sefer lunapark çalışanı R.T. ayağından tabanca ile vurarak olay yerinden plakasız bir motosikletle kaçtı. Aynı işletmede meydana gelen iki vurulma olayı sonrası polis geniş çaplı araştırma başlattı. Bir ay süren araştırma ve inceleme sonunda güvenlik kamera kayıtlarından silahla yaralama olayını gerçekleştiren Halil B. (23) ve Şahin U. (28) kimlikleri tespit edildi.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonucu şüphelilerin İzmir'in Ödemiş ilçesinde oldukları belirlendi. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 1'i kadın olmak üzere 2 kişi daha tespit edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nden ekipleri, Ödemiş ilçesinde önceki gün şafak vakti 4 eve baskın düzenledi. Silahlı saldırı olayına karışan Halil B. ve Şahin U. ile şüphelilere yardım-yataklık yaptığı öne sürülen Burcu Hülya Ç. (21) ve Kamil S.(35) yakalanarak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan sicil taramasında Halil B. ve Şahin U.'nun uyuşturucu satmak, adam yaralamak suçlarından aynı cezaevinde birlikte kaldıkları öğrenildi. Halil B. ifadesinde, İş başvurusu için geldiğini kendisini aşağıladıklarını ve yapamayacaklarını söyleyerek kovdular. Bu nedenle çok zoruma gitti ve bir yerden tabanca bularak olayı gerçekleştirdim dediği ileri sürüldü.

Şahin U.'nun ise İş başvurusunda bulundum kolumda bulunan dövmemi sevmediklerini, nasıl bir dövme diyerek alay edip kovduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Telefon kayıtlarından yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildiğini öğrenen Burcu Hülya Ç. ve Kamil S. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

4 kişi bugün öğleden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi
Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MARMARİS'TE LUNAPARK SALDIRISINDA 4 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 20:58:48. #1.15#

title