MARMARİS'TE LÜKS YATTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir marinada, karada bakımı yapılan 20 metrelik 'Happy Avatiu' isimli lüks yatta yangın çıktı. Alevler, çevreye sıçramadan söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde bulunan özel bir marinada, yıllık bakım ve onarım için karaya çekildiği belirtilen 20 metre uzunluğundaki Süleyman Çalışan (49) ait Happy Avatiu' adlı lüks yatın motor dairesinden, bugün saat 14.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki denizciler, durumu marinaya ait itfaiye ve 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Marinanın itfaiye ekibi, yattaki alevlere ilk müdahaleyi yaparak bitişikteki diğer teknelere sıçramasını engelledi. Marmaris İtfaiyesi'nin de gelmesiyle alevlerle daha etkin müdahale edildi. Su ve köpük sıkılarak alevler, 1 saatte güçlükle söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede, yatın motor dairesinde bulunan akü başlıklarının kaynayarak kısa devre yapması sonucu yangının çıktığını tespit edildi. Jandarma, yangın ile ilgili soruşturmasına devam ediyor.