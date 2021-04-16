Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adaağzı Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki lüks motor yatta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Marina yangın ekiplerinin de yardımıyla itfaiye personeli yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle motor yatta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen