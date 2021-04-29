Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
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Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı

Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde lüks bir araçta radar tespit cihazı yakaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde lüks bir araçta radar tespit cihazı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tam kapanma öncesi sıklaştırılan denetimler ve uygulamalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında çalışmalar yaptı. Sürücü ve araçların evrak kontrolleri, emniyet kemeri, kask, radarlı hız limiti, yolcu kapasitesi, maske ve sosyal mesafe kontrolleri sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye cezai işlem uygulandı. Marmaris Bölge Trafik İstasyon amirliği ekipleri yaptıkları kontroller sırasında, lüks bir cipte radar tespit cihazı yakaladı. Lüks cipin sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü. - MUĞLA

Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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