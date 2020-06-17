Marmaris'te LGS öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirilen çalışmalarında öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavaboların ayrıntılı biçimde ilaçlandığı ifade edildi.

Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için koruyucu önlemler kapsamında başlatılan çalışmayla okulların sınava hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, LGS için hijyen koşullarının üst düzeyde tutulduğunu aktardı.

Başkan Oktay, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA