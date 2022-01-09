MARMARİS'TE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şafak vakti başlayan ve öğlen sonuna kadar aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları evlerin bahçelerine doldu, kaya parçaları karayoluna düştü. Meteoroloji yetkilileri, 06.00 - 14.00 saatleri arasında metrekareye 62 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.

Marmaris'te günün ağarmasıyla başlayan yağmur, aralıklarla kuvvetli sağanak halinde devam etti. İlçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su taşkınlara neden oldu. 7 evin bahçesine çamurlu su bastı. Asparan mevkii ve Turunç Karayolu'na dağ eteklerinden kaya parçaları düştü. Karayolları ve trafik polisleri yola düşen küçük kaya parçalarını kaldırarak trafiğin akışını kontrollü sağladı. Evlerin bahçesindeki 30 boş arı kovanı zarar gördü. BAHÇELERE DOLAN SULAR TAHLİYE EDİLDİ, RÖGAR KAPAKLARI AÇILDI

Marmaris Belediye Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanan alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Rögar kapakları açılarak suların akışını sağlandı, çamur ile kahverengiye dönen yollar tazyikli su ile temizlendi. Evlerin bahçelerine basan sular tahliye edildi. Dağlardan inen çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi'ndeki deniz kahverengiye döndü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 06.00 - 14.00 saatleri arasında etkili olan yağışlı havada metrekareye 62 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.