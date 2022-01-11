Marmaris'te kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Marmaris ilçesinde, gün boyu devam eden yağmur saat 15.00'den sonra sık aralıklarla kuvvetli sağanağa çevirdi. İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su istinat duvarını yıktı. Sel suları Marmaris-İçmeler karayolunu geçip, 4 sokağı dereye çevirdi. Trafik polisleri, Marmaris-İçmeler karayolunu kapattı. 8 ev ve onlarca bahçede su baskını yaşandı. İçmeler- Asparan Mevkii karayolunda kısmi çökmeler meydana geldi. Dağlardan inen su nedeniyle sokaklardaki parke taşları yerlerinden söküldü. Enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Dağlardan inen çamurlu sular denize dökülerek mavi rengini kahverengiye çevirdi. Belediye ekipleri iş makineleri ile olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik çalışması yaptı. Evlerden su tahliye edildi. Çöken istinat duvarı nedeniyle karayolunu kaplayan kaya parçaları ve çamur iş makineleri ile temizlendi. İki saat süren temizlik çalışması sonucunda Marmaris-İçmeler duble yol tek şeritten gidiş-gelişe kontrollü olarak açıldı. Ekipler, dağ eteklerinden gelen atık ve dal parçalarını temizleyerek derelerin akışını sağladı. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ve belediye ekipleri hasar tespiti için inceleme başlattı. Marmaris için sarı alarm veren Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri son 24 saat içinde metrekareye 121 kilogram yağmur düştüğünü gece boyunca aralık sağanağın etkili olacağını bildirdi.