Marmaris'te kural tanımayanlar MOBESE ile belirlenecek

Marmaris'te kural tanımayanlar MOBESE ile belirlenecek Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri ilçe içinde trafik kurallarına uymayanları MOBESE kameraları ile denetleyecek.

Marmaris'te kural tanımayanlar MOBESE ile belirlenecek

MUĞLA - Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri ilçe içinde trafik kurallarına uymayanları MOBESE kameraları ile denetleyecek.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların mağduriyetini gidermek için de MOBESE ve KGYS kameralarına ağırlık verecek. Kural ihlali yaptığını tespit ettikleri sürücülerin ekran görüntüsü ile plakanın kayıtlı olduğu adreslere cezalar gönderilecek.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, ana cadde ve sokaklarda yaptığı denetimlerini MOBESE'ye taşıdı. Emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kask kullanmamak, yayalara geçiş önceliği vermemek, şerit izleme kural ihlali, yaya geçidinde yol vermemek, kırmızı ışıkta geçmek ve diğer trafik kurallarını ihlal edenler için uyarı dönemi bitti trafik cezası dönemi başladı. Aynı cezai işlemler kask takmayan, kuralları ihlal eden, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen motosiklet sürücüleri için de geçerli olacak.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğince oluşturulan özel haber merkezi odasında Marmaris'in 500 noktasına yerleştirilmiş kameralar 24 saat boyunca gözlemlenerek ihlalde bulunan sürücüler ekran başında çalışan polisler tarafından tespit edilecek.

Özellikle yayaların kullanımına açık yollarda motosiklet kullanımını önlemek için kontrollerin titizlikle yapıldığı incelemelerde yayaların güvenliği için kamera sayıları da arttırılacak.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "Kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, trafik güvenliği ve kontrolün sağlanması amacıyla trafik denetimlerimize ek olarak KGYS denetimleri de planlanmıştır. KGYS sistemi üzerinden ilçemiz 230 sabit, 45 hareketli olmak üzere toplamda 275 kamera ile meydanlar, sokaklar, çarşı içi, sahil bantları ve ana güzergahlarda etkin bir şekilde elektronik denetim faaliyetlerine başlanacak olup, trafik kural ihlali yapan araçların tespiti yapılarak, ilgili cezai işlemler uygulanıp sürücülerin adreslerine tebligatlar gönderilecektir" açıklamasında bulundular.

KGYS - MOBESE üzerinden gerçekleştirilen denetimlerin bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceği ve kamera sayısının iki katına çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL