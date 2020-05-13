Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu hale getirildi.

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
13.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu hale getirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.

Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak.

Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek.

Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı...
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Tarkan Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Nenad Bjelica Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Kadın Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 19:18:37. #1.14#
title