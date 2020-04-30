Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede açık işletmelerin kaldırıma masa sandalye koymak suretiyle misafir kabul etmesini yasakladı.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede açık işletmelerin kaldırıma masa sandalye koymak suretiyle misafir kabul etmesini yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurulun, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbiri uygulamaya geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, sosyal mesafenin korunmasının salgınla mücadelede büyük önem taşıdığı, bu nedenle açılmasına müsaade edilen her türlü işletmenin önünde, kaldırım üzerinde sosyal mesafeyi gözetmeden masa, sandalye ve koltuk koymak suretiyle misafir kabul edilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Salgının yayılmasının engellemesi için bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, "Bu tür iş yerlerinin kolluk kuvvetleri tarafından sürekli denetlenmesi ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA