Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri altında düğün Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düğün yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düğün yapıldı.

Hisarönü Mahallesi düğün alanındaki Gürhan ile Kübra Taştekin çiftinin düğününe gelenler, sosyal mesafe kuralına uydu, takılar kutuya bırakıldı.

Açık alanda yapılan düğünde, davetlilerin girişte ateşleri ölçüldü, dezenfektan kullanıldı.

Muhtar Mehmet Ali Taştekin, AA muhabirine, yeni normalleşmenin ilk düğününün oğluna nasip olduğunu dile getirdi.

Genelge doğrultusunda yapılması gerekenleri uyguladıklarını aktaran Taştekin, "Genelgede olan bütün kuralları yerine getirdik. Sağ olsun misafirlerimiz ve mahalle sakinlerimiz de kurallara uyuyor. Gençlere saadet diliyorum." dedi.

Kaynak: AA