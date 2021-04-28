Marmaris'te Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği

Marmaris'te Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Marmaris Belediyesi tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazan ayında gerçekleştirilecek.

Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Marmaris Belediyesi tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazan ayında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnafa, ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira nakit desteği sağlanacak.

Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane, berber, terzi, kafe, lokanta, kantin, çay ocağı, internet kafe, halı saha ve okul servisi işletmecilerinin faydalanacağı destek için başvurular başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tam kapanma kararının vaka sayılarının azalmasını ve hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmayı umut ettiğini vurguladı.

Salgın sürecinde küçük esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Ancak pandemi sürecinin ekonomik sıkıntısı bizim gibi turizm kentlerinde daha da büyük oldu. Geçen yaz çok kısa süren sezon, ardından yaşanan kapanmalar ve son olarak da alınan tam kapanma kararının esnafımıza olumsuz yansımasını biliyoruz. Biz belediye olarak bu sürecin başından beri elimizden gelen desteği gösterdik. Bugün de sorunlarının çözümüne küçük de olsa bir katkımız olsun düşüncesiyle böyle bir destek kararı aldık. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Hayatı birlikte paylaşacağız, ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmaris'te Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:33:34. #1.16#

title