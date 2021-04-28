Marmaris'te Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği

Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Marmaris Belediyesi tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazan ayında gerçekleştirilecek.

Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Marmaris Belediyesi tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazan ayında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnafa, ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira nakit desteği sağlanacak.

Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane, berber, terzi, kafe, lokanta, kantin, çay ocağı, internet kafe, halı saha ve okul servisi işletmecilerinin faydalanacağı destek için başvurular başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tam kapanma kararının vaka sayılarının azalmasını ve hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmayı umut ettiğini vurguladı.

Salgın sürecinde küçük esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Ancak pandemi sürecinin ekonomik sıkıntısı bizim gibi turizm kentlerinde daha da büyük oldu. Geçen yaz çok kısa süren sezon, ardından yaşanan kapanmalar ve son olarak da alınan tam kapanma kararının esnafımıza olumsuz yansımasını biliyoruz. Biz belediye olarak bu sürecin başından beri elimizden gelen desteği gösterdik. Bugün de sorunlarının çözümüne küçük de olsa bir katkımız olsun düşüncesiyle böyle bir destek kararı aldık. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Hayatı birlikte paylaşacağız, ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen