Marmaris'te koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, parklar ve camilerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, parklar ve camilerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında parklar, camiler, resmi kurumlar, otobüs durakları, bankamatikler ve açık alanlardaki oturma gruplarını dezenfekte etti.

Turistlerin ve vatandaşların sıkça yürüdüğü sahillerde oturma grupları ve çocuk parkları titizlikle temizlendi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, kullandıkları dezenfektan içeriğinin sağlığa her hangi bir zararının olmadığını vurguladı.

Erdil, dezenfeksiyon çalışmasının koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar periyodik olarak her 10 günde bir devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA