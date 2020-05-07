Marmaris'te koronavirüs nedeniyle kapalı kalan işletmelere destek
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Marmaris'te koronavirüs nedeniyle kapalı kalan işletmelere destek

Marmaris'te koronavirüs nedeniyle kapalı kalan işletmelere destek
07.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:02

Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapalı tutulan işletmelerin evsel katı atık ücretleri üç ay ertelenirken, belediyenin kiracısı işletmelerden de kapalı oldukları sürede kira bedeli alınmayacağı bildirildi.

Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapalı tutulan işletmelerin evsel katı atık ücretleri üç ay ertelenirken, belediyenin kiracısı işletmelerden de kapalı oldukları sürede kira bedeli alınmayacağı bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıyla koronavirüs salgınından etkilenen işletmeler ve belediye kiracıları ekonomik açıdan rahatlatacak kararları oy birliğiyle aldı.

Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantısını sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Armutalan Kültür Merkezi'nde halka kapalı gerçekleştirdi.

İki gündem maddesiyle toplanan meclis, salgın nedeniyle genelge gereği faaliyeti durdurulan berber, kuaför, restoran gibi iş yerlerini evsel katı atık ücretinden muaf tutulmasına karar verdi.

Ayrıca su aboneliği bulunmayan mükelleflerin ödemesi gereken evsel katı atık ücretinin mayısta ödenecek ilk taksitin eylülde tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Belediye ayrıca MUSKİ tarafından nisan-mayıs ve haziran ayları su faturasıyla birlikte tahsil edilen evsel katı atık ücretlerinin tahsili de üç ay süreyle erteledi.

-Kira desteği

Meclis toplantısında, Marmaris Belediyesinin mülkiyetinde ve tasarrufunda faaliyet gösteren iş yerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve borçların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan salgın nedeniyle ekonomik faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunamayan kiracılardan da faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli alınmaması oy birliği ile karara bağlandı.

Kaynak: AA

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