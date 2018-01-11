Marmaris'te Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı hayvansever dernekleri kedi ve köpeklerin zehirlendiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Marmaris'te bir veterinerliğin önünde bir araya gelen hayvanseverler adına konuşan, İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter, İçmeler Mahallesi'nde kedilerin zehirlendiğini son bir haftada sahipli iki köpeğin zehirle öldürüldüğünü ileri sürdü.

İçmeler Mahallesi'nde son 15 gündür sokaklara zehir atıldığını iddia eden Biter, "Halbuki 5 yıldır kısırlaştırma yapıyoruz. Onları besliyoruz da, aç değiller. Vatandaşlar rahatsız olmasın diye kedileri uzak yerlerde besliyoruz. O kadar dikkat ediyoruz. Köpekler için bir barınağımız da var. Ama onlarca kedi zehirlendi. Geçen hafta bir köpeğimiz bugün de bir başka köpeğimiz zehirle öldü." dedi.

Hayvanların hala zehirleme suretiyle öldürüldüğünü öne süren Biter, ortalıkta küçücük canlara acı çektirilerek zehirlendiklerini savundu.

Hayvanları zehirleyenlerin topluma büyük zarar verebileceğini ileri süren Biter, zehirlemeden dolayı İçmeler Mahallemizde bir kişi bile yakalanmadı bu nedenle konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Zehirlenerek öldüğü iddia edilen "Çiko" isimli köpeğin sahibi Nazan Uslu da köpeğinin kimseye zararı olmadığını sokağın da maskotu olduğunu dile getirdi.

Köpeğinin pazar günü kaybolduğunu daha sonrasında ise ölü bulduklarını anlatan Uslu, zehirlemenin planlı olarak yapıldığını ve bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Biter ve Uslu açıklamanın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına olayla ilgili şikayette bulundu.