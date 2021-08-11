Marmaris'te koordinasyon toplantısı - Etibar Mirzeyev

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in konuşması - "Türkiye büyük bir devlettir" Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev de devam eden yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in konuşması - "Türkiye büyük bir devlettir"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev de devam eden yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi.

Birçok mevkide söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldıklarına değinen Mirzeyev, ekiplerinin 24 saat yangınlara karşı nöbette olduğunu söyledi.

Bakanların ve yetkililerin sadece yangını söndürmek için uğraşmadığını halkın yaralarını da sarmaya çalıştığını aktaran Mirzeyev, "Her zaman Türk kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye büyük bir devlettir, bunu atlatacaktır. Böyle bir yangın Türkiye'de hiç olmamıştır. Çok ağır yangınlar oldu. Bir millet, iki devletiz. Bizim dostluğumuz ebedi ve sonsuzdur. Türk halkı bizim muharebemizde bizim yanımızda oldularsa biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş