Marmaris'te koordinasyon toplantısı düzenlendi

05.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:10

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kentte, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesini, şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla Marmaris Kaymakamlığınca program gerçekleştirildi.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Öğretmenevi'ndeki toplantıda, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların özverili şekilde koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

Bu konuda her kurumun üzerine düşen görevden fazlasını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Aksoy, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Toplantıda aldığımız kararları yasalar çerçevesinde uygulayacağız. Bunun da takipçisi olacağım." dedi.

Toplantıya, ilçedeki kurum müdürlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA