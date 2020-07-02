Marmaris'te konteyner yangını
Marmaris'te, bir iş yerinin bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
02.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:43
Marmaris'te, bir iş yerinin bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Armutalan Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda bulunan bir iş yerinin bahçesindeki konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA