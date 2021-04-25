Marmaris'te "Klaus Ottes Kupası Yelkenli Yat Yarışları" yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Klaus Ottes Kupası Yelkenli Yat Yarışları" tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Klaus Ottes Kupası Yelkenli Yat Yarışları" tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Türkiye ve Rusya'dan 9 yat ile 90 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı.

Final günü yarışı için koy içinde start alan yatlar, koy dışına yerleştirilen dubadan dönüş yaparak bitiş noktasına ulaştı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, kış trofesinin salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmesinden sonra yelkencilerin yarışsız kalmaması için Alman yat kaptanı Klaus Ottes'i anmak için onun adına kupa yarışı düzenlediklerini söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında kupada ödül töreni ve sosyal etkinlik düzenlenmedi.

Yarışlarda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yat ve sahipleri şu şekilde sıralandı:

IRC-1:

1- Wings Of Island (Tora Kutoğlu)

2- Imagine (Zafer Öznur)

3- Nissan Sailing Team Fifty Fifty (Cenk Tekkaya)

IRC-2:

1- Omani (Tunca Çalışkan)

2- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen