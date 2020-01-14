Marmaris'te klasik müzik konseri

14.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:55

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Oda Orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Diş doktoru, avukat, cerrah, öğretmen, iş adamı, turizmci ve emekli memurların oluşan MAKSAD Oda Orkestrası, klasik batı müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü, Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, Rus ve Ukraynalılardan oluşan 800 kişilik topluluk dinledi. Şef Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Antonio Vivaldi, Mozart ve Georg Friedrich Handel gibi pek çok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Mezzo Soprano Aydan Genç ve Solist Tenor Şenol Talınlı'nın düetleri yer aldı. Çocuk korusunun Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemesiyle konser sona erdi.MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön, "Bu yıl sanatçılarımızın katılımıyla ilk konserlerimizi düzenledik. Klasik müzikseverlerin yoğun isteği üzerine ilkini gerçekleştirdiğimiz konserler yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca bale ve müzik kurslarında başarı gösteren kursiyerlerimizle de önümüzdeki günlerde mini etkinliklerimiz olacaktır. Ayrıca ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları izleyicilerimize sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA