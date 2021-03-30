Marmaris'te kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine gözaltına alınan eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine gözaltına alınan eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan, bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet olayıyla ilgili gündeme gelen mağdur kadının yeni şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güncel olmadığı bildirilen görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen B.Ö, polise şikayetçi olarak verdiği ifadede kendisini geçmişte darbeden E.C'den ölüm tehdidi aldığını iddia etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal medyada gündem olan kadının bir erkek tarafından darbedildiği anların görüntüsünün bir iş yerinin güvenlik kamerasınca 3 ay önce kaydedildiği anlaşılmış, şiddet olayından sonra savcılığa giden mağdur kadın B.Ö'nün şikayeti üzerine şüpheli E.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, bu kararı ihlalden ise 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmişti.

Gündem olan görüntülerin yeni olmadığı açıklanmıştı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin, "Mağdur B.Ö. isimli bayanın, erkek arkadaşı olan E.C. tarafından daha önceden darbedildiği, bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli E.C. hakkında soruşturma yapıldığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yapmıştı.

Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Wilma Elles Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Bakkal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:52:34. #1.15#
title