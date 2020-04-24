Marmaris'te kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar sakin Boş cadde ve sokaklar Boş sahiller Boş meydan MUĞLA - Muğla'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklar Boş sahiller Boş meydan MUĞLA - Muğla'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Marmaris ilçesinde, polis ekipleri ve görevliler dışında, ilçenin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, Marmaris Belediye Plajı, İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim bulunuyor. Sahil güvenlik ekiplerinin Marmaris Körfezi'nde denetimde bulunduğu ilçede, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA