Marmaris'te kış sezonu da hareketli geçecek

07.10.2019 12:06

Marmaris'te Ağustos ayında hizmete giren Queen Stage, kış sezonu öncesi Marmaris'te görev yapan bazı basın mensupları ile program yaparak geleneksel lezzetlerinin yanı sıra yeni lezzetlerini ve kış programını tanıttı.



Henüz iki aylık olmasına rağmen Berkay, Halil Sezai, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılara sahne olan Queen Stage, Türkiye'nin tanınmış maharetli ustaları ile hizmet veriyor. İstanbul sahnelerinin ünlü sanatçıları Gamze Sargın, Serkan Oktay ve Yusuf Gültekin'in haftanın 3 günü sahne aldığı Queen Stage, turizm sezonunun 12 aya yayılmaya çalışıldığı Marmaris'te kış sezonu öncesi, Marmaris'teki bazı basın mensupları ile 'Kışa Merhaba Yemeği' düzenledi. Etkinlikte mutfak Şefi Ahmet Usta'nın; 35 çeşit Et Barbekü menüsü basın mensuplarının tadım ve beğenisine sunulurken servislerin tamamı beğeni topladı.



İşletme olarak, yoğunluktan dolayı özel bir açılış programı yapamadıklarını bu nedenle kış sezonu öncesi basın mensupları ile bir araya geldiklerini kaydeden Queen Stage Yöneticisi Günay Karaman, "Kış sezonu hazırlığımız devam ederken, klasik açılışlar yerine halkın gözü kulağı olan gazetecilerle bir araya gelmek istedik. Marmaris son yıllarda kaliteli canlı müzik yapan mekan olarak çok geriledi. Biz henüz iki aylık bir mekan olmamıza rağmen, şu an için alternatifimizin olmadığını düşünüyoruz. İstanbul sahnelerinin ünlü isimler Gamze Sargın, Serkan Oktay ve Yusuf Gültekin sürekli sahnemizde olacak. Bunu yanında ayda en az bir kez ses getirecek ünlü sanatçıları Marmaris'e getirip, Queen Stage olarak kısa zamanda bir marka adayı olmaktan çıkıp bir Marmaris Markası olacağız" diyerek Marmaris'e kışın da hareketlilik katmayı hedeflediklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA