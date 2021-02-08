Marmaris'te keşişleme sörf tutkunlarını sevindirdi
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Marmaris'te keşişleme sörf tutkunlarını sevindirdi

08.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:51
Marmaris'te keşişleme sörf tutkunlarını sevindirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 45 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü keyfi yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatte 45 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 45 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunları rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfüyle çeşitli hareketler sergileyen sörfçüler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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