MUĞLA -Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA -Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

15.10.2020 02:28 | Son Güncelleme: 15.10.2020 02:42
MUĞLA -Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi. Polislerle birlikte turistin gittiği bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan AKUT ekibi, 7 saat sonra Roland'ı, bir kayanın üzerinde beklerken buldu. Konakladığı otele getirilen ABD vatandaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Madison Jack Roland, iki gün önce Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesinde bir otele yerleşti. 10 günlük tatil için Marmaris'e tercih eden Roland, dün saat 15.30 sıralarında kaldığı otelin arkasında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Otel yetkileri uzun süre turistin dönmemesi üzerine polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN GİTTİĞİ BÖLGE BELİRLENDİ

Otele gelen polisler güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, turistin tesislerin arka tarafında bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Çağrılan AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama sonunda ABD'li Roland, Gölenye mevkisindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi. Sağlık durumu iyi olan turist, AKUT ekibiyle yürüyerek otele getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılan Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUĞLA -Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Vitor Hugo Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ekim Milli Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUĞLA -Marmaris'te kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 02:42:38. #1.15#
title