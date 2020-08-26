Marmaris'te kasksız ve maskesiz motor sürücülerine ceza yağdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenli olarak yapılan trafik denetlemesinde kask ve maske takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenli olarak yapılan trafik denetlemesinde kask ve maske takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Kayıtlı motosiklet sayısının 26 bin yazın ile yaklaşık 45 bin motosikletin bulunduğu ilçede kısa sürede kask takmayan 53 sürücüye ceza kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Yapılan uygulamada 97 motosiklete belge, kask ve maske kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimde toplamda 53 kasksız ve maskesiz motor sürücüsüne işlemler yapıldı. Kask ve maske takmadığı gözlenen sürücülerden bazıları görüntü alan basın mensuplarına sözlü tacizde bulununca polis memurları tarafından uyarıldılar.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince maske takmayanlara 900 lira ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası kesiliyor. Kasksız motor kullanmaya da 132 lira para cezası yazılıyor.

Yaklaşık 26 bin kayıtlı motosiklet bulunan Marmaris'te yaz aylarında bu sayı 45 bini buluyor. Yetkililer ilçede yaşanan trafik kazalarının yaklaşık yüzde 99'unun motosiklet kazalarından oluştuğunu belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA