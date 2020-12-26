Marmaris'te " Kaskım Kafamdaki kaskom" broşürleri dağıtıldı
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Marmaris'te " Kaskım Kafamdaki kaskom" broşürleri dağıtıldı

26.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:43
Marmaris'te 'Kaskım Kafamdaki kaskom

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine 'Kaskım kafamdaki kaskom' yazılı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Muğla Valiliği ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde motosiklet kullanıcılarının kask kullanımını artırmak ve meydana gelen kazaları en aza indirilebilmek amacıyla başlatılan "Kaskım kafamdaki kaskom" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine hem denetleme yapıldı, hem de broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliğine bağlı trafik polisleri, "Kaskım kafamdaki kaskom, kask kullanmak tercih değil kuraldır' ibareleri yer alan broşürleri sürücülere vererek, olası motosiklet kazalarında kask kullanımının önemini anlattı.

Denetime giren ve broşürleri alan motor sürücüleri "Kask ceza için değil bizim sağlığımız için, polislerimize çok teşekkür ediyoruz" dediler . Denetimlerde kask kullanmayan motosiklet sürücülerine trafik cezası kesildi ve broşür verilerek kaskın önemi anlatıldı.

Trafik ekipleri, kurallara uyan ve kask takan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti. - MUĞLA

Marmaris'te ' Kaskım Kafamdaki kaskom' broşürleri dağıtıldı
Marmaris'te ' Kaskım Kafamdaki kaskom' broşürleri dağıtıldı
Marmaris'te ' Kaskım Kafamdaki kaskom' broşürleri dağıtıldı
Marmaris'te ' Kaskım Kafamdaki kaskom' broşürleri dağıtıldı
Marmaris'te ' Kaskım Kafamdaki kaskom' broşürleri dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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