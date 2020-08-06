Marmaris'te, karadan ve denizden virüs tedbirleri denetimi
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Marmaris'te, karadan ve denizden virüs tedbirleri denetimi

Marmaris'te, karadan ve denizden virüs tedbirleri denetimiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizden ve karadan denetimler artırılarak esnaf ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Marmaris'te, karadan ve denizden virüs tedbirleri denetimi
06.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:38

Marmaris'te, karadan ve denizden virüs tedbirleri denetimi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizden ve karadan denetimler artırılarak esnaf ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.Tedbirlere uymayan vatandaş ile işletmelere tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde sabah saat 08.30'da başlatılan koronavirüs tedbirleri Marmaris ilçe merkezi ve turistik 13 mahallesinde yapıldı. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde denizden ve karadan sahil güvenlik, polis ve jandarma megafonla sosyal mesafe kuralı uyulması ile maske takılması uyarısı yaptı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan 6 kilometrelik Uzunyalı mevkiinde restoran, kafeterya, berber ve hediyelik eşya dükkanları denetlendi. Tedbirlerle ilgili belirlenen kriterlere uymayan işletmelere önce uyarıldı, ardından tutanak tutuldu. Halkın yoğun bulunduğu plaj, sahil yürüyüş yolu ve semt pazarlarında da denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri pazar ve halk plajlarında megafonla sosyal mesafe uyarısı ile maske takılması uyarısı yaptı. Kaymakam Aksoy, beraberindeki denetim ekibiyle iş yerlerinde inceleme yaptı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere tutanak tutuldu. Tutulan tutanakların Marmaris Hıfzısıhha Kurulu tarafından incelendikten sonra ceza kesileceği bildirildi. Ana cadde, semt pazarları ve sahil yollarında vatandaşların çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske taktığı görüldü. Sahil güvenlik botları ve İlçe Deniz Ticaret Odası'na bağlı tekneler, günü birlik gezi düzenleyen guletlere yanaşarak uyarılar yaptı.

Telefonla açıklama yapan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, "İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan bu denetimleri Hıfzıssıhha kurulu olarak her gün yapmaktayız. Polis, zabıta, doktor ve ilçe tarım kurulundan birer kişi sivil kıyafetlerle işletmeleri her gün denetlemektedir. Tüm bu uyarılara rağmen kurallara uymayanlar hakkında en üst rakamlardan cezalar uygulanmaya başlanacaktır. 7 gün 24 saat mesai gözetmeksizin sıkı denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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