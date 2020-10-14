Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist aranıyor
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Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist aranıyor

14.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:54
Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist için arama çalışması başlatıldı.

İçmeler Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan ABD'li olduğu belirlenen bir turist yolunu bulamayınca telefonla yardım istedi.

Kanyona sevk edilen Marmaris AKUT ekipleri turistin yerini tespit edip bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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