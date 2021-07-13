Marmaris'te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam
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Marmaris'te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam

Marmaris'te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi, kadrolu işçilerine bir yıl için yüzde 14.55 oranında zam yaptı.

Marmaris Belediyesi, kadrolu işçilerine bir yıl için yüzde 14.55 oranında zam yaptı. Sözleşmeyle işçilere ilk kez Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda da ikramiye hakkı tanındı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hiçbir zaman emeğinizi karşılıksız bırakmayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası ile geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda 14 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak yüzde 14.55 oranında ücret zammı imzalandı. 109 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye - İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay imza attı.

İçmeler Hizmet Binası'nın bahçesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Sendika Şube Başkanı Ender Akbay, pandemi döneminde birçok belediyede sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, "Ancak Marmaris'te kimse inkar edemez ki durum farklıydı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Maaşları, ikramiyeleri gününde yatırdı. Eksiği yok" diye konuştu.

"İki yılı aşkın süredir beraber mesai yapıyoruz. Verdiğiniz emekler için bir kez daha teşekkür ederim" diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Seçim döneminde sizlere bizimle ilgili çok farklı söylemlerde bulunuldu, baskılar yapıldı. Özellikle sizin ekmeğinizle oynanacağı yönünde söylemlerde bulunuldu. Ama zaman doğruyu gösterdi. Ben o zaman da aynı şeyi söyledim bugün de söylüyorum; alın teriyle emeğiyle kazanan herkesin yanındayız. Hiçbir zaman emeği karşılıksız bırakmayacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada şartların iyileştiğini sizler de görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

Bu sözleşmeyle daha önceki yıllarda yapılmayan bir uygulamayı da hayata geçirdiklerini söyleyen Oktay, "Daha önceki yıllarda dini bayramlarda ikramiye alırdınız. Biz buna Cumhuriyet Bayramı'nı da ekledik. İşimiz çok, Marmaris bizden daha fazla hizmet bekliyor. Performansımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hepinizin emeğine sağlık, yeni sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Oktay işçilerle birlikte pasta kesti. - MUĞLA

Marmaris'te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam
Marmaris'te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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