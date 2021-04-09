Marmaris'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi
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Marmaris'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Öğretmenevi'ndeki toplantıda, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların özverili şekilde koordineli çalışmasının önemine değindi.

Devletin bütün kurumlarıyla üzerine düşen görevden fazlasını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Hep söylüyoruz, kadına şiddet insanlık suçudur. Bu toplantıyı bu yüzden çok önemsiyoruz." dedi.

Toplantıya, Marmaris Cumhuriyet Savcısı Emre Baydede, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Vekili Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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