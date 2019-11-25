25.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:21

Marmaris'te kadına şiddete tepki

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bir araya gelen vatandaşlar, kadına yönelik şiddeti kınadı.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, bugün saat 14.00'de, Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları ve CHP'li temsilcilerin destek verdiği etkinliğe, 75 kadın katıldı. 'Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir' yazılı pankart açan kadınlar, 'Ölmek istemiyoruz', 'Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler de taşıdı. Etkinlikte, şiddete uğraşmış çocuk gelini temsilen gelinlikli bir kadın dikkat çekti. Kadınlar hep bir ağızdan 'Kadına şiddete son' sloganı attı. Etkinlikte konuşan Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlkay Gözen, bugün itibariyle ilçede de 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' adlı platformu kurduklarını belirterek, kadına yapılan şiddete karşı mücadele vereceklerini söyledi. Açıklamanın ardından kadınlar, etkinliği alkışlarla bitirdi.

Kaynak: DHA