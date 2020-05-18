Marmaris'te kaçak avcılara geçit yok
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Marmaris'te kaçak avcılara geçit yok

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alan içerisine yaban keçisi avlamak için kurulan güme doğa koruma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Marmaris'te kaçak avcılara geçit yok
18.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:55

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alan içerisine yaban keçisi avlamak için kurulan güme doğa koruma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi'ne bağlı ekipler av koruma faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Marmaris Karasu Deresi mevkiinde kaçak avda kullanılan bir güme tespit edildi. Güme (avda kullanılması yasak mekan) etrafında ve içerisinde yapılan incelemede, mutfak tüpleri, giyecek ve yiyecek malzemeler, mutfak gereçleri, soba ve benzeri yaşam gereçleri olduğu görüldü. Ayrıca etrafta yapılan incelemede kaçak avcıların ormanlık alanı kirlettikleri de belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alana çok sayıda fotokapan kurulduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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