Marmaris'te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor
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Marmaris'te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Mart'tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar "yeni normalleşme sürecine" hazırlanıyor.

Marmaris'te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor
31.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:48

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Mart'tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar "yeni normalleşme sürecine" hazırlanıyor.

Marmaris'te sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düzenlemeleri yapılmaya başlandı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor.

Marmaris'in kafeteryalarının en yoğun bulunduğu belediye marina bölgesinde tadilatlar yapılmaya başladı. İşletmeciler hazırlıkları tamamlamak için hummalı bir çalışmalarını sürdürüyor. Bazı işletme sahipleri hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, bazı işletmecilerin'de sezonun tam anlamıyla açılmasının 20 Haziran'ı bulabileceğini ifade ettiler.

Ketenci Kavşağı'ndan İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil bandında ki özel işletmelere ait plajlar normalleşme adımları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenme yaptı. Yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan işletmeler, plajlarda düzenleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şezlong ve şemsiye araları mesafeli olarak ayarlandı.

Uzunyalı Mevkii sahilinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Ruşen Yönlü, " Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra hemen hazırlıklara başladık. Devletimizin verdiği sosyal mesafe kurallarına göre restoranımda masa ve hijyen kuralları yapıldı. 1 Haziran'da plajların açılacağını öğrenince şimdi personelimle düzenleme yapıyorum. Plajımızda öğrendiğimiz kadarıyla şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel bir sezon olur ve herkes para kazanır, 16 marttan bu yana kapalıyız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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