Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
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Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu

Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamasının ardından Marmaris'teki mekanlar hazırlık ve müşteri kabul etme sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamasının ardından Marmaris'teki mekanlar hazırlık ve müşteri kabul etme sürecine girdi. Vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturdu.

Turizmin gözde ilçelerinden Marmaris'te bazı mekanlar hemen açılırken bazıları hummalı hazırlıklarına devam ediyor. Mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlerini, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini sabah erken saatlerde alırken, işletme kapanma saatleri ise memnuniyet oluşturmadı. İşletmeci Zehra Binay 'Bizim hazırlıklarımız tamam ama bu erken kapanma saati bizi üzdü. Ama tabi yine de devlet büyüklerimiz bilir. Bu hastalık defolup gitsin sezonumuz hayırlı olsun" dedi.

Restoran yetkilisi Halil Banay ise "Önce sağlık diyoruz, tabii ki kapanma saatleri bizim için erken, biz sosyal mesafe, hijyen kurallarına göre mekanımızı hazırladık. Sağlık olsun" şeklinde konuştu. Kafelerde oturup sosyalleşmenin tadını çıkaran vatandaşların ise durumdan oldukça memnun oldukları gözlemlendi. - MUĞLA

Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu
Marmaris'te işletmeler müşterileri ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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