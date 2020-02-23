Marmaris'te işçilerin tehlikeli mesaisi

23.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:11

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 katlı apartmanın dış cephesine iş güvenliği almadan sıva ve boya yapan işçiler, görenleri korkuttu. İşçilerin başlarında baret dahi olmadığı görüldü.

Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmana kurdukları iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan dış cepheye sıva ve boya işi yapan işçiler, canlarını hiçe saydı. İskelede rahat tavırları ile dikkat çeken işçilerin başlarına baret dahi takmadığı görüldü. Binanın karşısındaki parka çocuklarını oynamaya getirenler, işçileri cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek, çalışmalarını endişeyle izledi.

Kaynak: DHA