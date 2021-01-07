Marmaris'te iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Marmaris'te iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

07.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:14
Marmaris'te iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepe Mahallesi 51 Sokak'taki bir elektronik dükkanında yangın çıktı.

Kapalı olduğu belirtilen iş yerinden dumanların yükseldiğini fark edenler, yetkililerden yardım istedi.

Marmaris İtfaiye Grup Amirliğince söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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