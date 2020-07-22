Marmaris'te imitasyon ürün denetimi yapıldı, esnaf protesto etti
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Marmaris'te imitasyon ürün denetimi yapıldı, esnaf protesto etti

Marmaris'te kapalı çarşıda açık olan bazı dükkanlara marka avukatları denetim yaptı.

Marmaris'te imitasyon ürün denetimi yapıldı, esnaf protesto etti
22.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:30

Marmaris'te kapalı çarşıda açık olan bazı dükkanlara marka avukatları denetim yaptı. 200'e yakın esnaf alkış tutarak denetimleri protesto etti. Beş giyim satışı yapan dükkana işlem yapılan denetimlerde polis esnafı sakinleştirip, olay çıkmasını önledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İstanbul'dan gelen yabancı menşeli bir giyim firmasının marka avukatları, önceden tespit ederek arama kararı aldırdığı imitasyon satan 10 tekstil işletmesinde denetim yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmedikleri kapalı çarşıya Kordon Caddesi'nden giriş yapıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, marka avukatlarının güvenliklerini sağlamak için hazır bekledi. Marka avukatlarının polis eşliğinde denetim yaptığını gören esnaf, bir araya gelerek tepki gösterdi. Toplanan esnaf, denetimin yapıldığı giyim eşyası satan dükkanın önüne geldi. Polis, esnaf ile dükkanda denetim yapan marka avukatlarının önünde barikat kurarak geçişe izin vermedi.

"Devlete vergimizi veriyoruz, tüm eşyalarımız faturalı, pandemi döneminde açız bunlar gelmiş ceza kesiyorlar" diyen esnaf, alkış tutarak yürümek istedi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri esnaf ile konuşarak gerginliğin büyümesini önledi. Marka avukatları, imitasyon ürün sattıklarını tespit ettikleri işletmede işlemlerini bitirdikten sonra polis eşliğinde ayrılırken, esnaf alkış tutarak Kordon Caddesi'ne kadar protesto yürüyüşlerini devam ettirdi. Polis ve esnaf temsilcilerinin yaklaşık yarım saat yaptığı görüşme sonucunda eylem sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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