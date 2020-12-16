Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi
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Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:37
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan bir yapının yıkımını yaptı. Üç yapının da yıkımı sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Bozburun Mahallesi'ndeki yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor
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