Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
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Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:03

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan iki katlı iki betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, bugünkü yıkımlarla birlikte hafta başından beri aynı mahalledeki 5 kaçak binanın yıkımını gerçekleştirmiş oldu.

Yıkımların Söğüt, Bozburun ve Selimiye mahallelerinde kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Muğla'da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde de bugüne kadar 190 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor
Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor
Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
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