Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
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Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

08.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:47

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, birinci derece doğal sit alanına yapıldığı belirlenen iki katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Ekipler dün de aynı mahalledeki başka bir kaçak binanın yıkımını yapmıştı.

Yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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