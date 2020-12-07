Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor

07.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:03
Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Söğüt Mahallesi'ne gitti.

Ekipler, birinci derece doğal sit alanına yapıldığı belirlenen iki katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili Marmaris Belediyesinin ödenek, işgücü ve araç yetersizliği yaşadığını bildirmesi üzerine gerekli desteği vererek yıkımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Martta başlayan yıkımların salgın süreci dolayısıyla ertelendiğini anlatan Özdil, yapılan itirazların ardından hukuki sürecin tamamlanmasıyla ayrım gözetmeksizin yıkımlara başlandığını kaydetti.

Özdil, Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

İlgili Haberler

Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor
Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor
Osmangazi'de tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Osmangazi'de tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Gökhan Alkan Aleyna Tilki
Spor Samatta Erol Bulut Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:06:22. #1.14#
title